Ein unbekannter Einbrecher ist am Montagabend im Südring in Rastatt in ein Haus eingestiegen und hat fast alle Räume des Hauses durchsucht. Mit gefundenem Bargeld floh der Täter über die Balkontüre nach draußen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen 16.45 Uhr und 20.10 Uhr brach ein Unbekannter am Montag in ein Haus im „Südring“ in Rastatt ein. Laut Pressemitteilung der Polizei hebelte der Täter vermutlich ein Fenster im Erdgeschoss auf, und gelangte so in das Gebäude.

Anschließend streifte er durch das Haus und durchwühlte dabei fast alle Räume. Mit gefundenem Bargeld floh der unerwünschte Besucher über die Balkontüre.

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.