Ein unbekannter Täter hat zwischen Sonntag und Montag eine Gaststätte in Rastatt verwüstet. Ob er dabei etwas gestohlen hat, ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt nun, um den Einbrecher zu finden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist ein unbekannter Täter zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 11 Uhr in eine Gaststätte im Bittlerweg eingestiegen. Dabei hebelte er die Keller- und Haupteingangstür auf und verschaffte sich so unerlaubt Zugang zu den Räumen des Lokals, heißt es in einer Pressemitteilung.

Anschließend durchsuchte und verwüstete er den Gastraum. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.