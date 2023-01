Unbekannter bricht in Restaurant in Rastatt ein

Ein Unbekannter brach in der Nacht auf Donnerstag in ein Restaurant in Rastatt ein und machte sich an den dort aufgestellten Geldspielautomaten zu schaffen. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen einen Verdächtigen aufgenommen.

Ein noch Unbekannter ist in der Nacht auf Donnerstag in ein Restaurant in der Bahnhofstraße in Rastatt eingebrochen und hat zwei Geldspielautomaten in dem Innenraum des Restaurants aufgebrochen. Dabei öffnete der Einbrecher die Geldkassetten der Automaten und erbeutete Bargeld, teilte die Polizei mit.

Die Polizei startete unverzüglich die Suche nach dem Täter und kontrollierte einen verdächtigen 26-Jährigen. Die Beamten fanden bei der Kontrolle bei dem Mann eine geringe Menge Amphetamin und leiteten eine Strafanzeige wegen des Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn ein. Ob der Verdächtige mit der Tat im Zusammenhang steht, bedarf noch weiterer Ermittlungen.