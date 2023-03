Unbekannter bricht in Schule in Rastatt ein

Eine noch unbekannte Person ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in eine Schule in der Straße Im Steingerüst in Rastatt eingebrochen. Laut Angaben der Polizei beschädigte die Person im Innern des Gebäudes mehrere Türen und durchsuchte sämtliche Räume.

Der Täter öffnete Schränke und Schubladen und stahl nach bisherigen Erkenntnissen zwei Laptops sowie eine geringe Menge Bargeld. Der Einbrecher hinterließ einen Schaden von etwa 4.000 Euro. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker nahmen die Beamten die Ermittlungen auf.