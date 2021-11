Unbekannter bricht in Wohnung in Rastatt ein

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag in eine Wohnung in Rastatt eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen und gibt Hinweise zur Einbruchsprävention.

Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der Täter am Dienstag zwischen 12 Uhr und 20 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Oppelner Straße in Rastatt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte er über ein Baugerüst und anschließend über die Balkontür in die Wohnung gekommen sein. Sämtliche Schränke wurden durchwühlt.

Ob und welche Gegenstände abhandengekommen sind, ist derzeit noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät:

Halten Sie Ihre Eingangstür immer verschlossen. Stets zweimal abschließen.

Verschließen Sie Ihre Fenster, Terrassen- und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit. Einbrecher öffnen gekippte Fenster- und Fenstertüren besonders schnell.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Haus oder Wohnung bei Abwesenheit einen bewohnten Eindruck macht. Sie können Zeitschaltuhren mit Beleuchtungseinrichtungen installieren. Das Licht sollte beim Einbruch der Dunkelheit brennen.

Achten Sie auf fremde Personen in Ihrer Straße, insbesondere auf den Grundstücken Ihrer Nachbarn.

Versuchen Sie nicht Einbrecher selbst festzuhalten.

Informieren Sie sich bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Offenburg über die Möglichkeiten elektronischer und mechanischer Sicherungen.

Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort den Polizeinotruf 110.