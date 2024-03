Polizei sucht Zeugen: Unbekannter klaut Rucksack in Rastatt

Ein Unbekannter hat in Rastatt einen Rucksack geklaut. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf knapp 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr in der Rauentaler Straße in Rastatt einen Rucksack geklaut.

Nach Angaben der Polizei stellte ein 34-Jähriger seinen Rucksack auf dem dortigen Gehweg ab, um seine Notdurft in einem mehreren Meter entfernten Busch zu verrichten. Als er nach zehn Minuten wieder an die Stelle zurückkehrte, fehlte von dem Rucksack jede Spur. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf knapp 1.500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 22) 76 10 zu melden.