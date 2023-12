Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend kurz nach 23 Uhr in der Karlsruher Straße in Rastatt eine Holzpalette an einen Blitzer gelehnt und entzündet.

Der Brand konnte eingedämmt werden

Nach Angaben der Polizei dämmte eine alarmierte Streifenbesatzung den Brand mittels Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Feuerwehr ein. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.