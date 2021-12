Mercedesfahrer verursacht einen Sachschaden von 6.000 Euro in Rastatt

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Sonntag einen Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden von 6.000 Euro zu verantworten.

Die Kollision eines Mercedes-Fahrers mit einem in der Schillerstraße in Rastatt geparkten Auto verursachte am Sonntag einen Sachschaden von knapp 6.000 Euro, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 12.10 Uhr, als ein bis zu dem Zeitpunkt unbekannter Fahrer in einen abgestellten Opel fuhr und diesen wiederum auf den hinter ihm geparkten Ford schob.

Gegen 17 Uhr konnte dann das Verursacherfahrzeug, eine Mercedes C-Klasse, ermittelt werden, allerdings nicht der Fahrer. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.

Zeugen gesucht

Mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, das Rastatter Polizeirevier unter der Telefonnummer (0 72 22) 76 10 zu kontaktieren.