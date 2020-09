Ein Unbekannter hat am späten Mittwochnachmittag die Heckscheibe eines Wagens am Grenzübergang Wintersdorf eingeschlagen. Gestohlen wurde daraus nichts.

Eine unschöne Entdeckung musste am späten Mittwochnachmittag eine Seat-Fahrerin machen, als sie am Grenzübergang Wintersdorf an ihr Auto zurückkam. Ein Unbekannter hatte zwischen 17:35 Uhr und 17:55 Uhr die Heckscheibe ihres Seat Altea eingeschlagen. Der daraus entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Entwendet hat der Unbekannte laut Stand der Ermittlungen dabei nichts. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln gegen den unbekannten Vandalen.