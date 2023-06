Unechte Teilortswahl kommt in Rastatt auf den Prüfstand

Status quo: Die unechte Teilortswahl gibt es nach Auskunft des Landratsamts Rastatt nur noch in drei Kommunen im Landkreis. Neben Rastatt sind das Ottersweier und Lichtenau.

Abgeschafft: Die deutliche Mehrheit der Kommunen, in denen es die unechte Teilortswahl gab, hat das Verfahren mittlerweile abgeschafft. In Rheinmünster entschied sich der Gemeinderat bereits 2004 zu diesem Schritt. Gaggenau und Bühl folgten 2009. In Sinzheim fiel der Beschluss 2011, in Durmersheim 2014 und in Forbach 2018. Als bislang letzte Kommune schaffte Gernsbach 2019 die unechte Teilortswahl ab.