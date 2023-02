Unfall auf der A5: Autofahrer kracht in die Leitplanke bei Rastatt-Süd

Ein 26-Jähriger ist am Sonntagmorgen bei der Autobahnausfahrt Rastatt-Süd mit der Leitplanke kollidiert. Der Fahrer blieb beim Unfall unverletzt.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der A5 an der Ausfahrt Rastatt-Süd. Wie die Polizei mitteilte, krachte der 26-jährige Fahrer eines VW Caddy beim Verlassen der A5 in die Leitplanke. Die Polizei vermutet, dass die zu hohe Geschwindigkeit des Autos die Ursache der Kollision war.

Das Auto kam auf der Seite zum Liegen und musste abgeschleppt werden. Auch an der Leitplanke entstand ein hoher Sachschaden. Der Fahrer blieb beim Unfall unverletzt.