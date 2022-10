Gegen Hauswand gefahren

Unfall in Rastatt-Förch: Lkw-Fahrer war zu schnell unterwegs

Der aufsehenerregende Unfall am Montag vergangener Woche in Rastatt-Förch, bei dem ein Lkw-Fahrer in der Favoritestraße in eine Hauswand gefahren war, ist auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen.