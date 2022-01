Unfallflucht der anderen Art auf der B462 bei Rastatt

Ein 64-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag auf der B462 bei Rastatt beim Fahrbahnwechsel ein anderes Auto touchiert. Der Fahrer des geschädigten Autos entfernte sich jedoch einfach von der Unfallstelle.

Laut Angaben der Polizei fuhr ein 64-jähriger Mann nach den bisherigen Erkenntnissen am Dienstag um kurz vor 16 Uhr mit seinem Auto auf der B462 aus Richtung Gaggenau kommend in Richtung Rastatt. In Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Rastatt-Nord wollte er auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei touchierte er die Seite eines von hinten herannahenden silbernen Autos.

Obwohl der Fahrer oder die Fahrerin des gestreiften Fahrzeugs den Vorfall bemerkt und den Unfall nicht verursacht haben dürfte, entfernte sich der Wagen unerlaubt vom Unfallort.