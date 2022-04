Unfallflucht in Rastatt: Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht in der Rastatter Schloßstraße sucht die Polizei nach Hinweisen.

Am Freitagnachmittag, zwischen 14.15 und 16 Uhr, wurde in der Schloßstraße in Rastatt ein geparkter, silberfarbener VW Polo angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher streifte mit seinem Fahrzeug das Heck des Autos seitlich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem Fahrzeug konnte blaue Farbe vom Fahrzeug des Unfallverursachers festgestellt werden. Der Schaden beträgt 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sie beim Polizeirevier Rastatt, Telefon 07222 7610, zu melden.