Es ist ein ungewöhnlicher Schulterschluss im Rastatter Kreistag, der eine Vorentscheidung im Rennen um das Amt des Landrats bringen könnte.

Die CDU und die Grünen haben am Freitag bekanntgegeben, gemeinsam spdeinen Bewerber zu unterstützen: Christian Dusch aus Kehl, aktuell Verbandsdirektor des Regionalverbands Südlicher Oberrhein. Mit den beiden Fraktionen im Rücken hat der 42-Jährige schon im Vorfeld der Wahl am 12. Oktober fast die notwendige Mehrheit hinter sich.

Dusch gab seine Kandidatur am Freitag um kurz nach 11 Uhr via Pressemitteilung bekannt. Wie der Jurist gegenüber unserer Redaktion erklärte, habe er erstmals ein bis zwei Wochen vor der offiziellen Ausschreibung der Stelle am 6. August mit einer Bewerbung geliebäugelt.