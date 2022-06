Ursache Unbekannt: Brunnen in Rastatter Innenstadt läuft über

Der Brunnen an der oberen Kaiserstraße in Rastatt sorgt erneut für Irritation: Wasser des Fontänenfelds floss auf die nahegelegene Fahrbahn.

Über die Brunnen in der oberen Kaiserstraße kann man fast täglich berichten: Am Dienstag waren es einsame Flatterbänder, die für Irritation sorgten. Sie stellten sich dann als Sicherungsmaßnahmen im Zuge einer turnusgemäßen, dann aber wegen eines Notfalls auf einer anderen Baustelle abgebrochenen Wartung heraus.

Am Donnerstag fiel Passanten und Autofahrern nun eine große Wasserlache auf. Das Nass des Fontänenfelds floss offenbar nicht so ab, wie es sollte, und fand seinen Weg auf die Fahrbahn.

Bei einer ersten Kontrolle entdeckten die Mitarbeiter des städtischen Kundenbereichs Hochbau keine Ursache, berichtet die Pressesprecherin der Stadt, Heike Dießelberg.

Verstopfte Siebe, die zunächst als Grund für das Überlaufen vermutet wurden, fanden sie jedenfalls nicht. Ein Fremdeinwirken schließt die Pressestelle nicht aus, „das wäre allerdings Spekulation“, so Dießelberg. Am Nachmittag lief das Wasser dann wieder normal ab. Die Technischen Betriebe wollen das Fontänenfeld an diesem Freitag nochmals genauer unter die Lupe nehmen, kündigt das Rathaus an.