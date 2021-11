Zerkratzte Autos

Vandale in Rastatt hinterlässt tausende Euro Schaden und viele Fragen

Ein Unbekannter hat in der Tiefgarage einer Wohnanlage in Rastatt in den vergangenen Wochen mehrere Autos zerkratzt. Sascha Heuser wurde gleich zweimal Opfer. Der Sachschaden geht in die Tausende. Heuser glaubt nicht an Zufall.