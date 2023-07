Vandalismus am Schachtelbachsteg in Rastatt nimmt kein Ende

Die Sperrung des Stegs über den Schachtelbach in Rastatt zerrt offenbar bei manchen an den Nerven. Erneut beklagt die Stadtverwaltung Vandalismus. Die Entscheidung über die Zukunft des Bauwerks naht.

Der Schachtelbachsteg kommt nicht zur Ruhe. Am vergangenen Wochenende hat ein unbekannter Täter die mehrfach gesicherten Absperrungen an der Brücke entfernt und sie die Böschung hinunter ins Bachbett geschmissen. Am Brückengeländer und an den Leuchtmasten befestigte der Unbekannte Zettel, auf denen er massiv die Stadtverwaltung angriff, ihr Korruption vorwarf und mafiöse Strukturen im Zusammenhang mit der Brücke unterstellte. Die Stadt will Anzeige gegen Unbekannt erstatten.

Bereits am Wochenende zuvor ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. Möglicherweise derselbe Täter packte die gesicherten Absperrungen und warf sie ins Bachbett. Auch vor einer Woche befestigte er am Geländer und an den Leuchtmasten Zettel mit den harschen Vorwürfen gegen die Rathaus-Verwaltung.

Stadtverwaltung: Vorwürfe sind völlig haltlos

Die Vorwürfe seien völlig haltlos, so die Stadtverwaltung. Man könne verstehen, dass sich viele Bürger die Wiedereröffnung der Brücke wünschten. Aber die Brücke sei nicht grundlos gesperrt worden. Trotz schleichenden Alterungsprozesses habe man versucht, sie so lange wie möglich offenzuhalten. Im vergangenen Jahr sei dann der Zeitpunkt erreicht gewesen, an dem ein Offenhalten trotz Instandhaltungsmaßnahmen, nicht mehr zu verantworten war, heißt es aus dem Rathaus.

Die Gefahr für Spaziergänger ist inzwischen wieder gebannt. Die Technischen Betriebe haben gleich am Montagmorgen wie in der Woche zuvor neue Absperrgitter an den Brückenenden aufgestellt und die beschädigte Baustellenabsicherungen aus dem Bachbett entfernt. Gleichzeitig weist die Stadtverwaltung nochmals darauf hin, dass ein Umgehen der Absperrung und die Nutzung des Stegs verboten und äußerst gefährlich seien.

Stadt will die Brücke abreißen

Wie es mit dem Schachtelbachsteg weitergeht, entscheidet der Rastatter Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen. Bereits an diesem Donnerstag berät der Technische Ausschuss das Thema öffentlich (17.30 Uhr, Ratssaal). Im Beschlussvorschlag empfiehlt die Verwaltung, den Schachtelbachsteg dauerhaft zu schließen.

Den Vorschlag hatte die Verwaltung schon einmal unterbreitet. Im Rathaus hatte man erwogen, den maroden Steg auf Dauer zu sperren, bis er für die Errichtung eines Sperrbauwerks zum Hochwasserschutz an dieser Stelle sowieso abgerissen werden kann.

Doch im vergangenen Oktober grätschte der Gemeinderat dazwischen. Das Gremium forderte die Verwaltung auf, eine Sanierung oder sogar einen Neubau des Stegs zu prüfen. Die Ergebnisse liegen nun vor und dienen als Grundlage der anstehenden Entscheidung.

Als die Verwaltung Mitte Mai vergangenen Jahres den 1895 errichteten Steg von einem Tag auf den andern aus Sicherheitsgründen sperrte, ließ der Protest nicht lange auf sich warten. Senioren aus dem Dörfel und Bewohner des Brunnenhauses wandten sich an die Redaktion. Sie alle schätzen den beliebten Weg über den Murgdamm. Und beschwerten sich, dass man nun den Umweg über die Kanalstraße, am Kindergarten St. Antonius vorbei bis zum Rohrersteg in Kauf nehmen muss.

Verwaltung will reagieren

Die Verwaltung will reagieren: Unabhängig von der Entscheidung des Gemeinderats soll die rund 50 Meter lange Umleitungsstrecke, die an der Kindertagesstätte vorbeiführt und die in den vergangenen Wochen mit Schotter begradigt wurde, asphaltiert werden. Denn auch dieser Hinweis fand sich auf dem Schreiben des noch unbekannten Täters: Die Brücke sei insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Senioren wichtig.