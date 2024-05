Im April lief es richtig rund beim Fußball-Bezirksligisten Rastatter SC/DJK. An der Erfolgsserie sind zwei Angreifer maßgeblich beteiligt.

Über die Torgefährlichkeit von Vedran Malecki (27) muss man normalerweise keine Worte mehr verlieren. Sie ist natürlich bekannt und wurde an dieser Stelle auch schon ausführlich gewürdigt. Was der Goalgetter des Fußball-Bezirksligisten Rastatter SC/DJK aber im vergangenen Monat abgeliefert hat, muss nachgetragen werden.

Zu den vier Siegen seiner Mannschaft – 5:2 beim aktuell Tabellenzweiten SV 08 Kuppenheim II und auch gegen den Vorletzten FC Lichtental, 5:1 in Gaggenau (Tabellendritter) und zuletzt, am vergangenen Sonntag, 7:1 gegen den FV Ottersdorf (Drittletzter) – steuerte Malecki jeweils einen Dreierpack bei und übernahm mit nun 26 Treffern nicht nur die Torjägerliste der Bezirksliga, sondern auch im ABB/BT-Torjägercup.

David Dorsner gelingt gegen den FV Ottersdorf ein Dreierpack

Im Schatten von Maleckis April-Serie ging allerdings etwas unter, dass auch David Dorsner (23) gegen den FVO dreifach traf und in den drei Spielen zuvor auch jeweils ein Tor zum derzeitigen Erfolg des jetzt Tabellenfünften beisteuerte.

„Die beiden spielen ja seit einigen Jahren zusammen“, sagt Christian Unic, der Sportdirektor des RSC/DJK, über das offensichtlich kongeniale Sturmduo Malecki/Dorsner, „und ergänzen sich gut.“ Denn für Dorsner stehen bisher elf Treffer und Platz zwei in der internen Torschützenliste zu Buche.

Ich bin einfach froh, dass ich spielen kann. David Dorsner

Stürmer beim Rastatter SC/DJK

Das aber hat für den Studenten der Sportwissenschaft am KIT (Karlsruher Institut für Technologie) nicht oberste Priorität. „Klar, ich habe einen hohen Anspruch an mich und so zehn Tore waren meine Saisonmarke. Aber ich wollte mich diesbezüglich auch nicht stressen. Ich bin einfach froh, dass ich spielen kann.“

Denn das war in den vergangenen Jahren keine Selbstverständlichkeit. Knie, Hüfte, Ellenbogen, Sprunggelenk und so weiter – immer wieder wurde er verletzungsbedingt ausgebremst, arbeitete sich heran und erlitt neue Rückschläge. „Das war zäh“, sagt Dorsner. „In dieser Saison geht es mir zum ersten Mal wieder gut.“

Trainer Robert Höschele stellt David Dorsner nicht auf der Lieblingsposition auf

Da fällt dann auch nicht ins Gewicht, dass er momentan nicht auf seiner Lieblingsposition spielen darf, zentral offensiv, auf der 8 oder 10, sondern vor allem, wegen seiner Schnelligkeit, von Trainer Robert Höschele über die rechte Außenbahn geschickt wird. „Aber“, stellt Dorsner seine diesbezüglichen Interessen mannschaftsdienlich zurück, „wenn der Spaß und der Erfolg da sind “.

Auf dem Papier steht diesen Gesichtspunkten am kommenden Sonntag der abstiegsbedrohte Gastgeber FV Muggensturm entgegen. Das Hinspiel im Münchfeld ging jedenfalls torlos über die Bühne.