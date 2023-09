Die Bundespolizei hat bei Kontrollen in Rastatt und Iffezheim am Donnerstag zwei verbotene Gegenstände gefunden. Ein 27-Jähriger in Rastatt hatte ein Einhandmesser in der Hose, teilte die Polizei mit. Bei einem 44-Jährigen fanden die Beamten im Handschuhfach seines Autos ein Butterflymesser.

Die Männer werden nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt

Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.