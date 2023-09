Als Christina Seghorn erstmals das Gebäude in der Stettiner Straße 14 betrat, war sie „geschockt“, Was der Managerin des Immobilienkonzerns Sirius ins Auge stach, waren Pokale über Pokale: „Das war abenteuerlich“, erinnert sie sich. Seghorn hatte eine Fundgrube betreten. Unter einer Adresse, die seit Jahrzehnten wohl jedem Vereinsvorstand im Raum Rastatt ein Begriff war.

Seghorn sagt seit ihrer ersten Inaugenscheinnahme „Pokalhalle“ zu der Immobilie. Die Rastatter sprechen einfach nur vom „Vereins-Schmidt“. Seit ewigen Zeiten haben sich die Clubs - ob sportlich oder kulturell - hier eingedeckt. Vor allem mit Pokalen, die man hier auch gravieren lassen konnte.

Einer, der ein- und ausgegangen war, ist Rudi Malcher. Er engagierte sich viele Jahre als Jugendleiter beim FC Rastatt 04. Es war die Zeit, als noch viele „Massenturniere“ in der Jugend ausgerichtet wurden. „Sämtliche Pokale und Medaillen haben wir beim Vereins-Schmidt geholt“, erinnert sich Malcher. Er sei immer gern hingegangen, Fußballgespräche seien dann an der Tagesordnung gewesen, sagt der langjährige 04-Funktionär. „Toll war, dass man auch kurzfristig was bekam. Das hat reibungslos geklappt.“

Wer mit alten Haudegen aus der Rastatter Sportwelt über den Vereins-Schmidt spricht, der taucht ab in eine Vergangenheit, die manche gerne als „die gute alte Zeit“ bezeichnen. Fritzkarl Streckel ist so einer. „Das war einer von uns. Der hat uns nicht hängen lassen“, sagt der Ehrenvorsitzende des Stadtausschusses für Sportvereine. „Ich hab da alles für den Verein geholt“, erinnert sich Streckel. Selbst in eigener Sache konnte ihm der Vereins-Schmidt helfen. Als die Stadt ihm mal einen Ehrungsteller schenkte, habe die Verwaltung vergessen, das Datum einzugravieren. Kein Problem, die Gabe in der Stettiner Straße ergänzen zu lassen.

Ich war das Mädchen für alles Elfriede Ort

Jahrzehntelange Mitarbeiterin bei Vereins-Schmidt

Allmählich wird es Zeit, auf den Menschen zu sprechen zu kommen, der hinter dem Vereins-Schmidt steht. Gar nicht so einfach. Obwohl so viele Vereinsfunktionäre dort ein- und ausgegangen sind: Angefangen vom Namen bis zum Wohnort - viele Gesprächspartner der Redaktion zucken mit den Achseln bei der Frage nach Details.

Wie gut, dass es in der Rastatter Vereinswelt Herbert Nold gibt. Er kennt Hinz und Kunz. Anruf bei dem Tausendsassa in Niederbühl: „Die langjährige Verkäuferin kommt hier aus dem Dorf“, weiß Nold sofort. Es ist Elfriede Ort. Die 78-Jährige war jahrzehntelang die gute Seele beim Vereins-Schmidt. Oder wie sie selbst sagt: „Mädchen für alles.“

Die Niederbühlerin kennt den Laden aus dem Effeff. Schließlich hat sie 1966 beim Vereins-Schmidt angefangen. Damals residierte der Betrieb noch in dem ehemaligen Schuhgeschäft vis-à-vis zum heutigen Aldi im Biblis. Heinrich Schmidt habe etwa Anfang der 60er Jahre den Betrieb gegründet. 1969 zog man in die Stettiner Straße. Irgendwann übernahm Sohn Ernst Günter Schmidt den Laden.

Im Handelsregister findet sich ab dem 5. Juli 1984 der Name E.G. Schmidt GmbH & Co. Da ist aber schon ein neuer Chef am Ruder: Rolf Georg Budesheim. An ihn, so erinnert sich Elfriede Orth, habe Schmidt junior das Geschäft verkauft. Die Immobilie selbst ging an den benachbarten Verlag VPM.

Schleichender Niedergang eines Traditionsbetriebs

Als Rolf Georg Budesheim starb, trat dessen Sohn Steffen in die Fußstapfen des Vaters. Der Generationenwechsel habe sich um das Jahr 2010 vollzogen, sagt Elfriede Ort. Schon damals setzte eine Entwicklung ein, die sie als „schleichenden Niedergang“ bezeichnet. „Wir haben mit dem Internet zu spät angefangen“, nennt sie eine der Ursachen.

Kein Vergleich zu den Zeiten, als dieses www den Ladeninhabern noch nicht zusetzte. Und die Sportvereine mit vielen Mannschaften nur so pulsierten. In den 70er Jahren hätten zu Spitzenzeiten rund 20 Leute beim Vereins-Schmidt gearbeitet, sagt die langjährige Wegbegleiterin. Fünf Kolleginnen hätten als Heimarbeiterinnen Wimpel, Fahnen und Banner zu Hause genäht.

Es gab nichts, was es nicht gibt Rudi Malcher

Ehemaliger Jugendleiter des FC Rastatt 04

Da gab es noch eine Stoffdruckerei, weil Kunden T-Shirts, Trikots oder Trainingsanzüge beschriften ließen. Der Handel mit Pokalen war ein starkes Standbein. Selbst ein Buchdruck, in dem der Betrieb sogar eigene Kataloge herstellte, fand sich in dem Flachbau. Wimpel, Banner, Schärpen, Transparente, Schützenscheiben, Orden, Notenpultbehänge, Abzeichen, Autoaufkleber, Gläser, Krüge: „Es gab nichts, was es nicht gibt“, erinnert sich Rudi Malcher. Heute bestellen die meisten solche Dinge im Internet. „Es ist eine andere Zeit gewesen“, sagt Elfriede Ort.

Chef stirbt am Schreibtisch im Betrieb

In den letzten Jahren wurde es einsam um den Vereins-Schmidt. „Es ging nicht mehr viel“, sagt Elfriede Ort, die bis zum Schluss an der Seite von Steffen Budesheim blieb. „Ich war seine Ersatzmutter.“ Und als ob das Schicksal ein endgültiges Wort sprechen wollte, starb Steffen Budesheim vor rund zwei Jahren. Sein Bruder habe den 54-Jährigen tot am Schreibtisch im Geschäft in der Stettiner Straße gefunden, erinnert sich Elfriede Ort.

Schon vor Corona habe sich der Betrieb „schleichend aufgelöst“. 2022 rutschte die E.G. Schmidt GmbH und Co. in die Insolvenz, die das Amtsgericht Baden-Baden mangels Masse abwies. Die Gesellschaft wurde aufgelöst, ist im Handelsregister zu lesen.

Was übrig blieb, ist die „Pokalhalle“. Sirius-Managerin Seghorn weiß noch nicht, was man mit der Immobilie anstellen wird. Mitarbeiter der neuen Eigentümerin hatten eine Telefonliste mit Vereinsadressen im Gebäude gefunden. Viele Pokale habe man somit an Clubs geben können, berichtet Seghorn. Der Rest wurde verkauft. Profitiert hat davon jetzt der FC 04. Vorsitzender Mathias Berner nahm vor wenigen Tagen einen Scheck über 1.500 Euro entgegen. Das Geld will man in den Wiederaufbau der Jugendarbeit investieren.

Mittlerweile ist die „Pokalhalle“ geräumt - bis auf zwei alte Druckmaschinen. Sirius-Verkaufsmanager Deniz Toprak Rodriguez könnte sich vorstellen, dass sie im Foyer des VPM-Gebäudes einen neuen Platz finden. Ein Hauch von Vereins-Schmidt bliebe Rastatt dann erhalten.