Verkehrsunfall in Rastatt

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Richard-Wagner-Ring in Rastatt gekommen. Neben 10.000 Euro Sachschaden musste eines der Fahrzeuge mit einem Schaden abgeschleppt werden.

Am Dienstagabend ist es in Rastatt zu einem Auffahrunfall zwischen einem Opel und einem BMW gekommen. Die 61-jährige Fahrerin des Opels fuhr gegen 19.30 Uhr auf dem Richard-Wagner-Ring in Richtung Karlsruher Straße. Als die Frau nach links in die Königsberger Straße abbiegen wollte, bemerkte dies ein hinter ihr fahrender BMW-Fahrer offenbar zu spät.

Der 34 Jahre alte Fahrzeuglenker prallte gegen das Heck der Opel-Lenkerin. Glücklicherweise wurde bei der Kollision niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 10.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.