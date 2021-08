Verkehrsunfall in Rastatter Innenstadt

Ein Zusammenstoß hat sich am Montag kurz nach 17 Uhr auf der Straße „An der Ludwigfeste“ in Richtung Innenstadt zwischen einem 31-jährigen Autofahrer und einem 65-jährigen Motorradfahrer ereignet. Der Zweiradfahrer wurde dabei schwer verletzt, so das Polizeipräsidium Offenburg.

Der 31-jährige Volkswagenfahrer war ersten Ermittlungen zufolge in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der 65-Jährige zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge gedrückt.

Der entstandene Sachschaden an den beiden Unfallfahrzeugen und den ebenfalls beschädigten, geparkten Fahrzeugen wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt.