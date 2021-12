Verletzter Schwan in Rastatt sorgt für einen Polizeieinsatz

Ein Verkehrsteilnehmer hat am frühen Dienstagmorgen einen verletzten Schwan auf einer Straße in Rastatt gemeldet. Die Beamten konnten das verletzte Tier erfolgreich einfangen.

Ein verletzter Schwan hat am Dienstagmorgen gegen 5.40 Uhr in Rastatt an der Kreuzung Ötigheimer Weg/Berliner Ring für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Verkehrsteilnehmer ein verletztes Tier, welches auf der Straße liegen würde.

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben den verletzten desorientierten Schwan auf einem Radweg neben der Fahrbahn aufgefunden. Das Tier hatte sich vermutlich zuvor bei einer missglückten Landung eine Gehirnerschütterung zugezogen und war deshalb nicht mehr in der Lage selbständig wegzufliegen.

Um das verletzte Gefiedertier versorgen zu können, wurde es von der Streife eingefangen. Hierzu musste der Verkehr auf dem Berliner Ring für kurze Zeit gesperrt werden.