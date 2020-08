In Gaggenau unterwegs gewesen

Wie die Polizei mitteilt, kehrte das Mädchen am Dienstagabend nicht wie vereinbart an ihren Wohnort zurück. Von dem Mädchen, das persönliche Gegenstände wie ihr Mobiltelefon zurückließ, fehlte seitdem jede Spur.

Am Mittwochabend teilte die Polizei mit, dass die 15-Jährige wohlbehalten von ihren Angehörigen in Obhut genommen werden konnte. Sie hatte sich laut Polizei wohl im Bereich Gaggenau aufgehalten und am frühen Abend den Kontakt zu ihrer Familie gesucht.