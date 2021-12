Geringerer Leistungsumfang

Vermüllung in Rastatt: Stadt reinigt wieder sonntags und schafft zusätzliche Stelle

Nach einem Jahr Pause und unter dem Eindruck zunehmender Vermüllung wird Rastatt wieder eine Wochenend- und Feiertagsreinigung in der Innenstadt in die Wege leiten – allerdings unter neuen organisatorischen Vorgaben und in abgespeckter Form.