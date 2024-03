Verweigerte Personenkontrolle: 39-Jähriger attackiert Polizisten in Rastatt

Vor einem Kiosk in der Bahnhofstraße in Rastatt wurden am Mittwochfrüh gegen 3.25 Uhr lautstarke Streitigkeiten mehrerer Personen gemeldet, teilte die Polizei mit.

39-Jähriger attackiert Polizisten

Beim Eintreffen der Polizei weigerte sich ein 39-Jähriger vehement seine Personalien zu benennen und attackierte die Beamten. Der Mann verletzte dadurch zwei Polizisten. Der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann erlitt ebenso leichte Verletzungen.

Nach vorläufiger Festnahme wurde der 39-Jährige zum Polizeirevier Rastatt gebracht. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Widerstand und Angriff auf Vollstreckungsbeamte.