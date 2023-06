Viele Arztpraxen im Landkreis Rastatt bleiben am Mittwoch geschlossen

Bei einem landesweiten Protesttag bleiben am kommenden Mittwoch, 21. Juni, viele Arztpraxen geschlossen. Der Vorsitzende der Ärzteschaft im Landkreis Rastatt erklärt, warum.

Viele Praxen niedergelassener Ärzte in der Region bleiben an diesem Mittwoch geschlossen. Grund ist ein landesweiter Protesttag der Mediziner in Stuttgart.

Jürgen Schönit, Vorsitzender der Ärzteschaft im Landkreis Rastatt, rechnet damit, dass mindestens die Hälfte der Hausärzte in Mittelbaden sich an der Aktion beteiligen werde.

Protest soll auf „katastrophale Rahmenbedingungen“ aufmerksam machen

Schönit zufolge wolle man auf die „katastrophalen Rahmenbedingungen“ aufmerksam machen, die den Medizinern zu schaffen machen. Als Beispiele nennt der Ärzte-Sprecher unter anderem die inakzeptable Honorarentwicklung, die bei Weitem nicht mit den Auswirkungen der Tarifabschlüsse und der Inflation Schritt halte.

Auch die jüngsten Initiativen zur Digitalisierung in den Arztpraxen seien nutzlos und würden nur „viel Geld und Zeit kosten“, kritisiert Schönit. Einzelne Praxen werden am Mittwoch Vertretungsdienste übernehmen. Erst vergangene Woche (14. Juni) hatten bei einem Protesttag viele Apotheken geschlossen.

Schönit empfiehlt, gegebenenfalls den eigenen Hausarzt anzurufen. Auf dem Anrufbeantworter bekomme man dann entsprechende Informationen.