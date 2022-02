Noch bis Freitag kommt es im Busverkehr der Rastatter Verkehrsgesellschaft (Vera) zu Fahrtausfällen. Der Grund ist, dass Busfahrer sich mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert haben. Darüber informierte die städtische Pressestelle in einer Pressemitteilung.

Rund 20 Prozent der Fahrten fallen krankheits- oder quarantänebedingt derzeit aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. „Am Donnerstag fallen noch fünf Hin- und Rückfahrten der Linie 232 und eine Fahrt 236 nachmittags aus“, sagte Heike Dießelberg, Pressesprecherin der Stadt Rastatt. Am Freitag, so der Stand am Mittwochnachmittag, gebe es wohl voraussichtlich keine Busausfälle mehr. „Genaue Angaben zum Krankenstand sind leider nicht möglich“, so Dießelberg weiter.

Die Vera bittet um Verständnis. Die Verkehrsgesellschaft ist nach eigenen Angaben bemüht, für Ersatz zu sorgen. Auf den Linien 231, 232, 236 und 239 sind am Mittwoch mehrere Fahrten ausgefallen.

„In der Stadtverwaltung selbst sind derzeit 28 Mitarbeitende infiziert“, sagte die Pressesprecherin auf Nachfrage der Rastatter BNN-Redaktion. Diese krankheitsbedingten Ausfälle hätten jedoch keinen Einfluss auf den Dienstbetrieb.

Alle ausfallenden Verbindungen sind auf der Website der Verkehrsgesellschaft unter www.vera-rastatt.de abrufbar. Telefonisch ist das Unternehmen erreichbar unter (0 72 22) 9 72 40 40.