Vier verletzte Personen bei Auffahrunfall in Rauental

Am Dienstagmorgen fuhren vier Fahrzeuge ineinander. Die verletzten Fahrer wurden in ein Krankenhaus gefahren. Der Fahrstreifen ist gesperrt.

In Rastatt, Höhe Rauental kam es am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr zu einem Auffahrunfall mit vier Verletzten. Wie die Polizei mitteilte, wurden die vier verletzten Personen mit Rettungswägen in das örtliche Krankenhaus gefahren.

Bei dem Unfall sind vier Fahrzeuge ineinander gekracht. Die verletzten Personen waren die vier Fahrer der beteiligten Autos. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Die Polizei sperrt die Fahrbahn

Der rechte Fahrstreifen in Richtung Rastatt ist gesperrt. Die vier Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr ist vor Ort.