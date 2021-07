Es wird wohl ein Radschnellweg zwischen Rastatt und Karlsruhe gebaut. Die perfekte Trasse für die Radfahrer will nun das Regierungspräsidium Karlsruhe ermitteln. Dafür wurden unter anderen in Rastatt und Karlsruhe Fahrradfahrer befragt.

Anhalten: Das machen Fahrradfahrer auf der Karlsruher Straße in Rastatt oft. Warten: Eine Tugend, die für Radler Richtung Norden entlang der Hauptverkehrsachse an den Ampeln einfach dazugehört. Beschleunigen: Muss jeder Radler nach dem Stopp an der Ampel oder einer gefährlichen Einmündung. Anhalten, warten, beschleunigen: Dieser Akkord stört und kostet viel Kraft.

Die Städte Karlsruhe und Rastatt sowie das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe unterschrieben im Februar eine Vereinbarung, um einen Radschnellweg (RSW) Karlsruhe-Rastatt zu bauen. Federführend ist das RP.

In Rastatt werden Autos gezählt