Partei hängt zu früh Plakate auf

Der Wahlkampf-Frühstart in Rastatt kostet die AfD ein Bußgeld

Plakate gehören zu jedem Wahlkampf dazu. Für die Bundestagswahl am 26. September dürfen Parteien in Rastatt seit Montag die Straßenränder vollhängen. Doch die AfD legte bereits am Wochenende los. Das kostet jetzt Strafe.