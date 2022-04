Tarifverhandlungen

Warnstreiks in Baden-Württemberg: Auch in Rastatt und Offenburg bleiben Kitas geschlossen

Kaum sind die Osterferien vorbei, müssen sich Eltern in mehreren baden-württembergischen Regionen – etwa in Rastatt oder Offenburg – erneut um die Betreuung ihrer Kinder kümmern. Denn in den Kitas wird gestreikt.