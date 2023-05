Warum die Bürgerstiftung Rastatt zwei neue Preise auslobt

Rund 170.000 Euro hat die Bürgerstiftung Rastatt seit 2007 in zahlreiche Projekte investiert. Doch so ein richtiges Leuchtturmprojekt fehlt. Das soll sich jetzt ändern.

Ein Leuchtturmprojekt sei der Bürgerstiftung Rastatt bislang nicht gelungen, hatte deren langjähriger Vorsitzende Thomas Hatz im Jahr 2019 bedauernd festgestellt, als er turnusgemäß sein Amt nach zwölf Jahren an seinen Nachfolger Björn Sucher abgeben musste. Hatz hatte damit ein Projekt im Sinn, das in der Öffentlichkeit einen hohen Bekanntheitsgrad genießt und sofort mit der Bürgerstiftung in Verbindung gebracht wird.

Auch die Theatergruppe Phönix erhielt Geld

Die hat seit ihrer Gründung im Jahr 2007 knapp 170.000 Euro in zahlreiche Projekte investiert, unter anderem kam das Geld mehreren Fördervereinen verschiedener Schulen zugute oder auch der Theatergruppe Phönix, die immer wieder mit gut besuchten Aufführungen in der Reithalle von sich reden macht.

So richtig bekannt geworden ist die Bürgerstiftung dadurch aber noch nicht, obwohl laut Satzung all diejenigen Anträge zur finanziellen Unterstützung können, die mit ihren Projekten dem Allgemeinwohl dienen. Zur öffentlichen Wahrnehmung hat mehr der Bürgerpreis für Menschen beigetragen, die sich in der Barockstadt sozial engagieren.

Die bis dato letzte Preisträgerin war im Jahr 2021 Annegret Klimek. Sie hatte sich jahrzehntelang für den Hospizdienst Rastatt und das Deutsche Rote Kreuz eingesetzt. Die Auszeichnung nahm dann allerdings Klimeks Ehemann im Jahr 2021 in Empfang, da seine Ehefrau Anfang 2021 verstorben war.

Bürger können Vorschläge für Preisträger machen

Bürger können der Stiftung jedes Jahr Menschen vorschlagen, zum Beispiel wenn jemand Zivilcourage beweist, einschreitet wenn andere angepöbelt oder bedroht werden oder der Vorgeschlagene seine Mitmenschen auch dann im Blick hat, wenn diese Hilfe brauchen. Das Engagement kann dabei auch an Organisationen gehen, wie in diesem Jahr an den Bereitschaftsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Ausgezeichnet können aber auch Menschen werden, die sich in anderen Bereichen wie zum Beispiel für den Natur- oder Tierschutz einsetzen, der Preisträger erhält immer 500 Euro. Nach dem gleichen Muster will die Bürgerstiftung ab sofort zwei weitere Auszeichnungen etablieren, die in der Bevölkerung als Leuchtturmprojekte wahrgenommen werden dürften. Eine ist der „Gute-Seele-Preis“, für den die Bürger Menschen vorschlagen können, die sich mehr im Stillen und vielleicht auch weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, andere unterstützen.

Prima-Klima-Preis für ökologisch wertvolle Gärten

Der erste Träger dieses Preises steht bereits fest und erhält 250 Euro für sein selbstloses Engagement. Dagegen muss der Preisträger der zweiten, neuen Auszeichnung, die in diesem Jahr ebenfalls zum ersten Mal vergeben wird, erst noch gefunden werden.

Für den „Prima-Klima-Preis“ werden Menschen gesucht, die einen bienenfreundlichen und daher ökologisch wertvollen Garten in der Rastatter Innenstadt ihr Eigen nennen und bewirtschaften. Dabei geht es darum, Gegenbeispiele für Schottergärten aufzuzeigen, die die Umgebung stark erwärmen und zudem Artenvielfalt erschweren.