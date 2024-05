Täter auf Kamera erfasst

Warum die Tage des Alohra in Rastatt als Ziel von Einbrechern gezählt sind

Innerhalb weniger Tage haben sich Einbrecher am stillgelegten Hallenbad Alohra in Rastatt zu schaffen gemacht. OB Monika Müller sieht Handlungsbedarf. Und was passiert eigentlich mit dem Wohnmobilhafen auf dem Alohra-Parkplatz?