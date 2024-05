Warum ist Europa für die Natur so wichtig? Darüber spricht Martin Klatt vom NABU am 16. Mai, 19 Uhr, im Naturfreundehaus Rastatt, Brufertstraße 3.

Klatt

Das LIFE-Projekt der EU „Rheinauen bei Rastatt“ hat die Natur an Rhein und Murg an vielen Stellen belebt. Das gerade gestartete LIFE-Projekt „MooReKa“ am Kaltenbronn wird durch die Moor-Renaturierung Natur- und Klimaschutz stärken. In beiden Projekten stecken mehrere Millionen Euro der EU. Dank der europäischen Wasserrahmen-Richtlinie wird die Murg wieder zum durchgängigen Fluss.