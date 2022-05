Warum in Kuppenheim plötzlich ein Loch in der Straße war

Das ist wohl der Schreck eines jeden: Plötzlich gibt die Straße nach. So ist es jetzt in Kuppenheim passiert. Doch was war die Ursache?

Schreck in Kuppenheim: Plötzlich sackt die Straße ein Stück ab und es tut sich ein Loch auf – so geschehen in der Wilhelmstraße/Ecke Sebastianstraße. Was ist passiert?

Bürgermeister Karsten Mußler spricht von einem größeren Rohrbruch im Bereich des Entwässerungskanals. Das austretende Wasser hat die Fahrbahn an der Stelle dann unterspült. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs mussten den Bereich bis zu drei Meter tief freilegen, um den Schaden beheben zu können.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte sich schon vergangene Woche gewundert, dass es immer schepperte, wenn jemand mit einem Anhänger auf der Straße vorbeifuhr, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt.

Aus einer Delle wuchs ein großes Loch in der Straße

Er guckte, bemerkte eine Delle in der Straße, die sich später zu einem Loch auswuchs und meldete dies. Die Vertiefung wurde mit zwei Warnbaken gesichert und sollte auch zeitnah geflickt werden. Dann vergrößerte sich das Loch und der Bauhof rückte an. Seit Montag laufen die Arbeiten mit Hochdruck.

Inzwischen wurde schon wieder mit der Verfüllung begonnen, berichtet der Mann. Da sich die Baustelle über die gesamte Straßenbreite erstreckt, musste die Straße bis auf Weiteres voll gesperrt werden.