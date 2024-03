Wie ist die rechtliche Lage?

Warum sich auch leise E-Autos an Tempo 30 aus Lärmschutzgründen halten müssen

„Ich hätt do mol e Frog“: Eine Leserin aus Rastatt-Wintersdorf will wissen, ob die leisen Elektroautos sich auch an Tempo 30 aus Lärmschutzgründen halten müssen. Das Straßenverkehrsamt des Landkreises hat die Antwort.