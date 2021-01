Das lange Warten auf den roten Punkt

Warum sich ein großes Wohnungsbauprojekt mit 100 Wohnungen in Rastatt verzögert

Im Dianawerk in Rastatt wurden früher Luftgewehre gebaut. Jetzt will ein Investor auf dem Areal 110 Wohnungen errichten, unter anderem in dem ehemaligen Fabrikgebäude. Loft-Chic statt Waffenproduktion. Eigentlich hätte es schon vergangenes Jahr losgehen sollen.