Was Hartwig Seifert dazu bringt, Blumen in ein Aquarium zu tauchen

„Wasser Blüten Licht“, so lautet der Titel der neuesten Ausstellung des Elchesheim-Illinger Fotokünstlers Hartwig Seifert. Er erläutert, was genau ab dem 3. Mai im Rastatter Kunstraum zu sehen ist.

Ein gutes Buch, ein gutes Glas Wein. Jetzt im Ernst: Ein Galerist hat mich nach Besprechung meiner Bilder einmal gefragt: „Wärst Du gerne Maler geworden?“. Damit hat er es auf den Punkt gebracht. Nahezu alle meine Fotoarbeiten wirken wie gemalt oder gezeichnet. Und so kommt es bei meinen Ausstellungsbesuchern schon mal vor, dass sie ihren Partnern zeigen, mit welcher Pinselführung der Künstler vermutlich gemalt hat. Also tatsächlich ist es die Malerei aus verschiedenen Epochen, die mich am stärksten inspiriert.

Hartwig Seifert

Da, wo ich die Motive kenne und zum richtigen Zeitpunkt und bei den richtigen Lichtverhältnissen wiederkommen kann, also meist in der nahen Umgebung. Viele Jahre habe ich gern bei uns in den Rheinauen bei Hochwasser fotografiert. Aber in meinem jüngsten Projekt, bei dem ich Blumen unter Wasser fotografiert habe, habe ich auch die Arbeit im Studio schätzen gelernt.