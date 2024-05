Was man zum Straßentheaterfestival tête-à-tête in Rastatt wissen muss

In vier Wochen geht es los und nun liegt auch das komplette Programmheft fürs Straßentheaterfestival tête-à-tête in Rastatt vor. Vom 29. Mai bis 2. Juni zeigen 35 Künstlergruppen aus neun Nationen ihre Shows. Geboten wird eine Mischung aus Artistik, Tanz und Performance mit 150 Einzelshows und neun Deutschlandpremieren. Die Redaktion hat Fragen und Antworten zum Festival zusammengestellt.

Mit besonderer Erzähltechnik, Live-Musik und sich entfaltenden Szenerien führt das Collectif La Méandre im Ehrenhof des Schlosses die Bildergeschichte Fantôme auf: Donnerstag und Freitag um 22 Uhr (nur mit Eintrittskarte). In „Mort du rire“ geraten die drei Clowns von Los Galindos im Hof der Brauerei Franz in ein komisch-schauerliches Experiment, das für kafkaeske und schwarzhumorige Situationen sorgt: Donnerstag, Freitag und Samstag um 20 Uhr, Sonntag um 19 Uhr (nur mit Eintrittskarte). Um die Beziehung zwischen Mensch und Natur geht es bei der französischen Gruppe Gratte Ciel im Schlossgarten. In „RoZeo“ tanzen drei mystische Figuren auf schwingenden Masten und versinnbildlichen in Kombination mit Soundkollagen und Gesang die Kraft einer universellen Mythologie: Samstag, 16 und 19 Uhr, Sonntag, 15 und 18.30 Uhr (frei).

Das 80-seitige Programmheft mit allen Informationen zu den Künstlergruppen, zum Ablauf und weiteren Infos ist für drei Euro erhältlich in Rastatt bei der Touristinformation in der Pagodenburg, in der Stadtbibliothek, im Stadtmuseum, in den Ortsverwaltungen Niederbühl, Ottersdorf, Plittersdorf, Rauental und Wintersdorf, in der Eisbar in der Fruchthalle, bei Gelato Go, Papier Fischer, Thalia Buchhandlung, Wortwerke Buchhandlung und in der Badner Halle. Außerdem in Gaggenau bei der Buchhandlung Bücherwurm und im Tollhaus in Karlsruhe. Der Förderverein tête-à-tête verkauft die Programmhefte samstags auf dem Rastatter Wochenmarkt. Online-Bestellmöglichkeit unter www.tete-a-tete.de. An den Verkaufsstellen ist auch der Festivalbutton für drei Euro erhältlich.