Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann würde vorgezogene Weihnachtsferien wegen des Coronavirus begrüßen. Die Entscheidung will sie aber den Schulen überlassen.

Die Entscheidung, , sollen in Baden-Württemberg die Schulen treffen. Dafür müssten zwei bewegliche Ferientage aus dem kommenden Jahr vorgezogen werden. So will es Kultusministerin Susanne Eisenmann, die sich selbst zunächst für eine Verlängerung stark gemacht hatte.

Der Gedanke hinter der bundesweiten Debatte: Die zusätzlichen vier Ferientage sollten die Familien in einer selbst auferlegten Quarantäne zuhause verbringen. So soll das Ansteckungsrisiko bei Familienfeiern an Weihnachten verringert werden.