Die Schausteller des Rastatter Weihnachtsmarkts drohten wegen 2G plus mit dem Abbau. Nach einem Gespräch mit ihnen verkündet Oberbürgermeister Pütsch nun: Der Markt geht weiter. Das kostet die Stadt allerdings etwas.

Ärger wegen 2G plus

Der Rastatter Weihnachtsmarkt soll weitergehen. Am Donnerstag hatte sich Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch (CDU) mit den Schaustellern zusammengesetzt. Am Freitag verkündete die Pressestelle des Rathauses: „Angesichts der dramatischen Infektionslage schließen vielerorts die Weihnachtsmärkte. In Rastatt soll das nach dem Wunsch von Stadt und Schaustellern nicht geschehen.“

Seit Mittwoch gilt auf dem Markt die 2G-plus-Regel. Besucher müssen geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Kundenfrequenz hat spürbar nachgelassen.

Hugo Levy, der unter anderem die Glühweinpyramide im Zentrum des Markts betreibt, hatte das als „Todesstoß“ für die Veranstaltung bezeichnet. Er spielte mit dem Gedanken, seine Stände am Wochenende abzubauen, sollte sich die Situation nicht bessern.

Dieses Szenario ist jetzt offenbar abgewendet. OB Pütsch bedankt sich via Pressemitteilung bei den Schaustellern fürs „Durchhalten“. Um die Händler in diesen existenziell schwierigen Zeiten zu unterstützen, werde die Verwaltung mit dem Gemeinderat einen Verzicht auf die Standgebühren klären.

Wer schönste Adventsstimmung genießen möchte, ist nirgends sicherer als auf dem Weihnachtsmarkt. Hans Jürgen Pütsch, Oberbürgermeister

Die Bürger ruft der OB auf, die Arbeit der Schausteller mit einem Besuch zu unterstützen: „Wer schönste Adventsstimmung und ein tolles Angebot genießen möchte, ist nirgends sicherer als auf dem Weihnachtsmarkt. Statt über die 2G-plus-Regelung zu meckern, sollten die Menschen doch froh sein, dass Stadt und Schausteller dieses traditionelle Event mit der gebotenen Sicherheit in der Barockstadt anbieten.“

Zusätzliche Corona-Teststation in der Nähe zum Weihnachtsmarkt Rastatt

Für Rastatts Wirtschaftsförderer Torsten von Appen ist der Weihnachtsmarkt auch deshalb unverzichtbar, weil er wichtig sei „für alle ansässigen Gastronomen, Hotels und den Einzelhandel. Die Menschen sehnen sich in dieser unsicheren Zeit nach Beständigkeit, Verlässlichkeit, ja auch nach gelebter Tradition.“

Damit Geimpfte und Genesene es möglichst einfach haben, den zusätzlich erforderlichen Test vor dem Besuch des Weihnachtsmarkts zu erledigen, macht in den nächsten Tagen eine weitere Teststation in direkter Nähe zum Weihnachtsmarkt auf, vor dem Sparkassengebäude an der Schlossstraße.

Neben dem Testzentrum hinter dem Rathaus am Paradeplatz gibt es damit zwei Anlaufstellen, die für Besucher des Weihnachtsmarktes schnell zu erreichen sind.