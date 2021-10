Weihnachtsmarkt Rastatt 2021 trotz Corona: Das ist aktuell geplant

Der Drive-In-Weihnachtsmarkt 2020 in Rastatt kam gut an, doch 2021 soll es wieder traditioneller werden. Die Stadt möchte den Weihnachtsmarkt nach Corona wieder in der Rastatter Innenstadt haben. Doch ist das möglich? Alle Infos im Überblick.

Mit dem Drive-In-Weihnachtsmarkt hat es die Stadt Rastatt im Winter 2020 geschafft, trotz der Corona-Pandemie vorweihnachtliche Freude zu verbreiten. Die Idee kam bei den Menschen extrem gut an.

Im Jahr 2021 soll der Weihnachtsmarkt Rastatt wieder in die Innenstadt zurückkehren. Die Planungen der Verantwortlichen laufen auf Hochtouren.

Welche Corona-Regeln auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt gelten werden, ist noch unklar. Erste Ideen zur Umsetzung gibt es aber bereits.

Weihnachtsmarkt Rastatt während Corona: Was muss man wissen?

Der Rastatter Weihnachtsmarkt soll nach aktuellem Stand stattfinden. Das Corona-Hygienekonzept wird aber gerade noch angepasst und vollendet. Die Stände sollen beispielsweise in größeren Abständen aufgebaut werden.

Das Land Baden-Württemberg hatte Ende September verkündet, dass Weihnachtsmärkte erlaubt sein sollen. Allerdings müssen Corona-Regeln beachtet werden, in Teilen gilt 3G-Pflicht.

Weihnachtsmarkt Rastatt 2021: Wann ist er geöffnet?

Wunschtermin der Stadt für den Weihnachtsmarkt Rastatt wäre vom 22. November bis 23. Dezember 2021. Laut Bürgermeister Arne Pfirrmann war die Stadt Anfang Oktober in der „heißen Planungsphase“. Es bleiben noch einige Fragen offen, die sich bis November klären sollten.

Wochentags soll der Weihnachtsmarkt nach aktuellem Stand von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr geöffnet sein.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt 2021:

Sonntag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr

Wo findet der Rastatter Weihnachtsmarkt 2021 statt?

In den vergangenen Jahren erfreuten sich Besucherinnen und Besucher an gleich zwei Weihnachtsmärkten in der Rastatter Innenstadt. Neben dem traditionellen Weihnachtsmarkt Rastatt auf dem Marktplatz fand im Ehrenhof der Barockresidenz die „Rastatter Schlossweihnacht“ statt. Mit dem festlich angestrahlten Schloss und den weißen Pagodenzelten bot sie ein besonderes Ambiente.

In Anbetracht der Corona-Situation will sich die Stadtverwaltung in diesem Jahr aber auf den Marktplatz als einzigen Veranstaltungsort des Weihnachtsmarkts in Rastatt konzentrieren. Dort können sich die Besucher an den dekorierten Hütten, der großen Weihnachtspyramide und zahlreichen Leckereien erfreuen.

Ausflug zum Weihnachtsmarkt Rastatt: Parkplätze in der Nähe

Die Rastatter Innenstadt bietet einige Parkmöglichkeiten in der Nähe des Weihnachtsmarktes. Auf dem Festplatz „Zur Friedrichsfeste“ gibt es zahlreiche kostenlose Parkplätze.

Kostenpflichtig sind die Parkhäuser der Schlossgalerie und des Modeparks Röther, sowie die Tiefgaragen der Badner Halle und der Sparkasse. Oberirdische Parkplätze sind wochentags ab 17 Uhr und samstags ab 13 Uhr kostenfrei.