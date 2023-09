Ein großes Sortiment an Waren aus fairem Handel bietet der Rastatter Weltladen. Auf vielfachen Kundenwunsch will er nun die Öffnungszeiten erweitern, braucht dafür aber Helferinnen und Helfer.

Ein großes Sortiment an Waren aus fairem Handel bietet der Rastatter Weltladen in der Schloßstraße 4. Auf vielfachen Wunsch will er nun die Öffnungszeiten erweitern, um Berufstätigen entgegenzukommen. Doch dafür braucht es dringend weitere Helferinnen und Helfer, sagt Dirk Flackus, Vorsitzender des Vereins Faire Welt Rastatt.

Herr Flackus, der Weltladen Rastatt erweitert seine Öffnungszeiten. Was steckt dahinter?

Dirk Flackus Die bisherigen Öffnungszeiten des Weltladens in der Schloßstraße 4 parallel zum Wochenmarkt haben sich bewährt. Jedoch wurde von Kundenseite angesprochen, dass es Berufstätigen schwerfällt, zu diesen Zeiten von 9 bis 14 Uhr das Angebot wahrzunehmen. Der Weltladen plant deshalb eine zusätzliche Öffnung am Donnerstag von 16.30 bis 19 Uhr. Wir wollen dafür aber keine der bewährten Öffnungszeiten opfern. Daher sind wir darauf angewiesen, dass sich neue Mitarbeitende finden. Nach der Testphase von drei Monaten sehen wir weiter.

Was verkauft der Weltladen eigentlich?

Dirk Flackus Kaffee und Tee in vielen Sorten, Honig, Zucker, Nüsse, Gewürze und Schokolade. Ebenso gibt es Handwerksprodukte aus Europa, Afrika, Asien und Südamerika sowie Musikinstrumente, Korbwaren oder Spielzeug aus fairem Handel. Alle Waren aus dem Weltladen werden also unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt und zu Preisen gehandelt, die den Produzenten und Produzentinnen eine Existenz sichern.

Für den Ladendienst sind keine Vorkenntnisse erforderlich

Was müssen Interessierte für einen ehrenamtlichen Dienst im Weltladen mitbringen?

Dirk Flackus Interessenten werden mit „Learning by doing“ in den Schichten angelernt. Dafür werden erfahrene Verkäufer aus dem Verein am Anfang mithelfen, bis die neuen Kräfte die Schichten selber bewältigen können. Wer sich dafür interessiert, muss aus Versicherungsgründen Mitglied im Verein werden, der keine Mitgliedsbeiträge erhebt.

Was passiert mit den Erlösen?

Dirk Flackus Der komplette Erlös des Weltladens geht in vier Projekte, zu denen wir einen persönlichen Bezug haben und absolut sicher sind, dass die Gelder dort komplett ankommen. Dauerprojekt: Baramba Girls Secondary School/Tansania Weitere Projekte werden jedes Jahr von den Vereinsmitgliedern bestimmt und die Verteilung der Gelder zwischen den Projekten festgelegt.