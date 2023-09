Wer erzieht hier wen? Wie Anneliese ihr Frauchen in Rastatt herausfordert

Die ersten Monate mit einem neuen Hund sind nicht immer einfach. Das spürt unsere Reporterin am eigenen Leib. Eine Trainerin hilft - und bietet unseren Lesern eine kostenlose Probestunde an.

Pfützchen auf dem Teppich, zerkaute Post, mit Matschpfötchen angesprungene Passanten, kläffend begrüßte Besucher und nächtliche Randale, wenn sich Zwei- oder auch Vierbeiner dem heimischen Areal zu sehr nähern: Einen Hund zu haben, ist nicht immer nur entspannend. Das erfordert Erziehung, sprich Arbeit. Manchmal geht es schneller, mit Tipps vom Profi. Ein Problem, dass ich quasi täglich am eigenen Leib zu spüren bekomme, seit die quirlige Anneliese im Juni bei uns eingezogen ist. Trotz langjähriger Bordercollie-Erfahrung stellt sie mich immer wieder vor neue Herausforderungen.

Besonders begierig auf heikle Objekte

Dass sie mit drei Monaten nicht stubenrein sein konnte, ließ sich mit Geduld und Erziehung regeln. Auch ihr mega-aggressives Futterverhalten gegenüber unserem zweiten Hund und natürlich zum Nachteil der Katzen funktioniert inzwischen auch. Sie macht artig Sitz, wenn es sich lohnen könnte und kommt am Ende der gewohnten Gassistrecke artig zum Anleinen zurück. Kein Grund zu klagen also. Die Kleine macht das mit ihrem inzwischen knappen halben Jahr Lebensalter ganz hervorragend. Wenn da nicht eine andere Sache wäre ...

Die Anneliese ist sehr gelehrig und natürlich auch wissbegierig. Was auf den Boden fällt, was sich schnell bewegt oder laute Geräusche macht, das gehört ihr. Zumindest aber scheint sie den Dingen auf den Grund gehen zu wollen. Zu den besonders heiklen Objekten ihrer Begierde zählen leider Autos, Motorräder, Mofas und manchmal auch Radler.

Das bekomme ich einfach nicht in den Griff. Obendrein zieht sie mit enormer Kraft an der Leine, wenn es denn mal endlich losgeht zur Gassirunde. Nach mehreren Wochen des Kampfes liegen an manchen Tagen meine Nerven blank. Jetzt muss Hundetrainerin Alex her. Ich brauche Hilfe vom Profi.

Wir treffen uns am Murgdamm. Ein bisschen Straßenlärm in der Nähe, damit mein Border-Welpe auch was hat, worauf er reagieren kann. Ich drücke der Trainerin die Leine in die Hand, will sehen wie sie’s macht.

Unbekannte Gassistrecke lenkt ab

Überraschung: Meine Anneliese ist total brav, Nase am Boden, zieht nicht an der Leine, lässt selbst Fahrräder unbehelligt passieren. Ich bin erst mal platt. Verräterin!

Doch die Alex kann mir das ganz leicht erklären: Das kleine Wunder sei eigentlich keines. Vielmehr ist das genau der Ansatz, den es in der Erziehung braucht. Die bis dahin unbekannte Gassistrecke ist einfach viel interessanter als Autoreifen und Radler. „Man muss immer versuchen, spannender zu sein, als alles andere ringsum.“ In diesem Fall besorgte der Murgdamm diesen Kunstgriff. Den habe ich im Alltag natürlich nicht immer zur Hand.

Leckerlis, und zwar die allerliebsten Lieblingsleckerlis, die es tatsächlich nur dann geben darf, wenn trainiert wird, die kann ich mir dagegen schon in die Tasche stecken. In unserem Fall sind das winzig kleine Käsestückchen. Denn die Größe spielt keine Rolle. Die Anneliese liebt sie einfach, gleich wie.

Der Trick mit der Leine und dem Leckerli

Stufe zwei: Wir lassen den neugierigen Schnüffler von der Leine. Immer wieder galoppiert sie voran, bleibt dann aber stehen und schaut sich nach uns um. „Wie bestätigst Du sie für gewöhnlich?“, will die Alex wissen und erwischt mich gleich auf dem linken Fuß. „Bestätigen?“ Ja, meint sie. Der Hund stellt Blickkontakt zu mir her. Ich sollte vielleicht darauf reagieren. Mach ich tatsächlich in aller Regel nicht. Eigentlich würde das aber ein kurzes Lob oder eine andere Reaktion erfordern. Denn sie macht alles richtig. Ich habe gepennt. Das lässt sich leicht beheben, will ich an mir arbeiten.

Ich rufe meinen Hund, der tatsächlich für ein Leckerli zurückkommt und sich anleinen lässt. Noch immer zieht sie nicht an der Leine. Diese beginnt sich erst zu spannen, als wir vierbeinigen Gegenverkehr bekommen. Zerrt die Anneliese, dann zerre ich natürlich auch. Die Alex nicht. Sie legt behutsam einen Finger auf die Leine und gibt ganz sanften Gegendruck. Ich kann’s kaum glauben, der Welpe reagiert tatsächlich.

Das habe etwas mit Aufschaukeln zu tun. Wenn der Hund voller Anspannung vorwärts prescht, dann befeuere ich ihr Interesse ganz gewaltig, wenn ich mit Macht dagegenhalte. „Für sie ist das ein klares Signal, dass sie dort nicht hin soll und will natürlich wissen, warum?“ Ruhig bleiben, lautet die erste Lektion, die darin mündet, dass ich mich in eine andere Richtung drehen soll, als es der Hund tut. Dieses Signal bedeutet, dass ich mich für etwas anderes interessiere, statt sie in ihrem eigenen Verhalten zu unterstützen. Gleiches Prinzip gilt für Autoreifen. Mit einem Leckerli dicht vor der Nase wedeln, sich abwenden, sich interessanter machen, das lenkt ab.

Oje, das nehme ich also ein dickes Paket an Hausaufgaben mit nach Hause. Und die betreffen wohl in erster Linie mich. Denn die Anneliese kann’s ja, wie sie gezeigt hat. Ich muss nur lernen, die richtigen Knöpfe zu drücken und meinen Hund „zu lesen“. Zu meiner großen Überraschung muss ich feststellen, dass die kleinen Tricks, wenn man sie einmal begriffen hat, auch tatsächlich funktionieren.