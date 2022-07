Hunderte Unterzeichner

Widerstand gegen Zentralklinikum im Rastatter Münchfeld: Anwohner reichen Petition ein

Die Entscheidung über den Standort des neuen Zentralklinikums Mittelbaden fällt in der kommenden Woche. Der Aufsichtsrat des Klinikums favorisiert ein Gelände am Münchfeldsee in Rastatt. Dagegen wehren sich Anwohner.