Wie Abfallpädagogen in Oberweier kreativ zum Umweltschutz beitragen

Erlebnistag am 5. Mai

Aufklärung in Sachen „Abfall“ tut Not. Denn Müll ist nicht nur ein abstraktes Problem, sondern wirkt sich massiv auf Umwelt, Klima, Gesellschaft und letztendlich auch auf den eigenen Geldbeutel aus. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Rastatt trägt aktiv und vor allem kreativ seinen Teil dazu bei, ein Bewusstsein für Abfalltrennung, Abfallvermeidung, Ressourcenschonung und Klimaschutz zu schaffen.

Eine wichtige Rolle dabei spielt die Abfall- und Umweltpädagogik. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Was machen Abfallpädagogen? Welche Projekte werden im Landkreis Rastatt umgesetzt und was ist für die Zukunft geplant?

AWB öffnet die Tore zur Umweltbildungsstation in Oberweier

Um diese Fragen ging es kürzlich bei einem Hintergrundgespräch im Vorfeld des Erlebnistages, der am kommenden Sonntag, 5. Mai, auf der Umweltbildungsstation der Entsorgungsanlage „Hintere Dollert“ stattfinden wird. Der AWB öffnet dort zum Saisonstart von 12 bis 16 Uhr die Tore für Interessierte.

„Das Thema Abfall und die Frage, wie er vermieden werden kann, sind von zentraler Bedeutung in der heutigen Zeit. Die Sensibilisierung muss bei den Kleinsten beginnen, da sie sehr schnell lernen und auch einen großen Einfluss auf ihre Eltern haben“, sagt Claudia Gärtner, kaufmännische Betriebsleiterin des AWB. Sie fügt hinzu: „Deshalb setzen wir verstärkt auf die Abfall- und Umweltpädagogik. Die Themen sind zwar nicht neu, rücken aber auf europäischer Ebene zunehmend in den Fokus.“

Umwelt- und abfallpädagogische Maßnahmen im Kreis Rastatt

Die Abfallpädagogik im Landkreis Rastatt nahm 1986 ihren Anfang. Rainald Herrmann beschäftigte sich viele Jahre mit dieser Thematik. Seit März 2022 ist Kassandra Fleming als Abfallpädagogin beim AWB tätig. Die 29-Jährige, die einen Bachelor in Kultur-Media-Technologie hat, arbeitete sich schnell in das Thema ein. „Sie ist sehr kreativ, engagiert, kommunikativ und hat die richtige Grundeinstellung“, sagt Gärtner über ihre junge Kollegin.

Fleming stellt das Angebot an umwelt- und abfallpädagogischen Maßnahmen im Landkreis Rastatt vor. „Wir möchten Menschen jeden Alters für die Themen Umwelt, Abfall und Nachhaltigkeit sensibilisieren“, sagt sie. Die gezielte Ansprache verschiedener Altersgruppen sei entscheidend für den Erfolg der Abfallpädagogik.

Praxisnahes Lernen auf dem Barfußpfad oder dem Müllfriedhof

Als „besonderes Highlight“ bezeichnet sie die Umweltbildungsstation (UBS) auf der Entsorgungsanlage „Hintere Dollert“ in Gaggenau-Oberweier, die 2021 eingerichtet wurde. 2023 fand dort erstmals ein Tag der offenen Tür statt. Um diesen Lernort für Jung und Alt noch stärker in den Fokus zu rücken, lädt der AWB beim „Erlebnistag 2024“ Erwachsene, Erzieher, Lehrer, Kinder und Schüler dazu ein, die UBS zu besuchen.

Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung können verschiedene Lern- und Mitmachstationen testen und neues Wissen über Abfallvermeidung, Abfalltrennung und Ressourcenschonung erlangen. Auf dem Barfußpfad kann man verschiedene Stoffarten hautnah kennenlernen, auf dem Müllfriedhof soll Wissen über Verrottungs- und Zersetzungsprozesse vermittelt werden, und an der Musikwand soll aufgezeigt werden, dass ausrangierte Töpfe und Pfannen als Musikinstrumente dienen können.

„Außerdem zeigen wir wie schon im Vorjahr Filme zur Abfall-Thematik in unserem Container-Kino“, sagt Fleming. Ab Saisonstart erstellt der AWB gemeinsam mit interessierten Kindergärten, Schulen, Erwachsenengruppen und Vereinen individuelle Programme für UBS-Besuche. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Führungen und kreative Projekte im Dienst der Umweltbildung

Neben der Arbeit in der Umweltbildungsstation bietet Fleming Führungen über die Entsorgungsanlage oder den Bühler Wertstoffhof (WSH) an. „Die Besucher können dort neben den Verwertungswegen auch mehr über die Abfallströme, Anliefermodalitäten und die Entwicklung der Abfallhistorie im Kreis erfahren“, sagt Fleming. Die Abfallpädagogin besucht mehrmals wöchentlich Schulen, Kindergärten und Vereine. Bei solchen Projekttagen bereite sie die Abfallthematik altersgerecht auf. „Wir starten oder unterstützen auch Upcycling-Projekte, basteln zum Beispiel aus Müll neue Dinge“, sagt sie und zeigt einen Geldbeutel, der aus einer Getränkeverpackung gefertigt worden ist.

Neu sind Projekttage an Schulen in Kooperation mit der Energieagentur Mittelbaden. Dabei lernen die Schüler, wie Abfall richtig getrennt und Plastik vermieden wird, was unter dem Treibhauseffekt zu verstehen ist oder wie Energie eingespart werden kann. Lehrkräfte und Erzieher haben auch die Möglichkeit, Kinderbücher zum Thema auszuleihen – oder einen der vier Medienkoffer. Jeweils zwei davon hält der Abfallwirtschaftsbetrieb für Grundschulen und Kindergärten bereit.