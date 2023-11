Die christlichen Gemeinden Rastatts laden vom 26. November bis zum 17. März 2024 zum sonntäglichen Mittagessen ein. Mit-Initiator Engelbert Baader, Diakon in der katholischen Kirchengemeinde Rastatt, erläutert das Projekt.

Engelbert Baader

In der Zeit, in der ich das Angebot begleite, kamen an jedem Sonntag ungefähr 25 Personen. Am Heiligabend sind es um die 100 Gäste. Es kommen nicht nur Menschen ohne festen Wohnsitz, sondern auch Menschen, die alleine oder unter prekären Umständen leben. Letztlich kommen Menschen, denen eine warme Mahlzeit in Gesellschaft anderer guttut. Ob mit oder ohne festen Wohnsitz: Für manche Gäste ist die warme Mahlzeit genauso wichtig wie die Zeit, die sie nicht alleine in ihrer Wohnung verbringen müssen.