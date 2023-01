Die Anzahl der rechtlichen Betreuungen im Landkreis Rastatt hat sich seit 2017 um rund acht Prozent erhöht. Ab 1. Januar tritt die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsgesetzes in Kraft, das für die Betreuungsvereine unter anderem einen höheren Dokumentationsaufwand nach sich zieht. Bei der Betreuungsbehörde im Landratsamt hat man noch ganz andere Sorgen: Es gibt bislang keine Verordnungen, wie die Gesetzesänderungen umzusetzen sind.

Im Landkreis Rastatt kümmern sich laut der Betreuungsbehörde im Landratsamt 43 Berufsbetreuer und 209 ehrenamtliche Betreuer um Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen mit alltäglichen Aufgaben überfordert sind. Vom Diakonieverein Rastatt werden derzeit 34 Mitglieder begleitet, die ehrenamtlich Betreuungen führen, vom Sozialdienst Katholische Männer Rastatt (SKM) werden 95 und von der Lebenshilfe 80 ehrenamtlich Engagierte unterstützt.

Immer mehr junge Menschen mit psychischen Erkrankungen

Eveline Seiler und Maria Wairich arbeiten seit 2019 für den Diakonieverein Rastatt, zusammen sind sie für rund 30 Personen zuständig. Sie haben in den vergangenen Jahren zwei Trends ausgemacht: Es gibt immer mehr junge Menschen mit psychischen Erkrankungen und immer mehr ältere Menschen, die niemanden haben und vereinsamen. „Wenn ein Mensch vereinsamt, dann führt das oft dazu, dass er nicht nur den Haushalt, sondern auch die Körperpflege vernachlässigt“, berichtet Seiler.

Wenn sich besorgte Nachbarn an die Behörden wenden, werden die genannten Betreuungsvereine vom Amtsgericht bestellt. Für Eveline Seiler und Maria Wairich geht dann die Arbeit los: Kann der Betroffene nicht mehr in den eigenen vier Wänden leben, muss ein Heimplatz beschafft werden, was mit einem hohen Zeitaufwand verbunden ist.

Im Normalfall braucht es etwa ein halbes Jahr, bis wir alles auf der Spur haben. Eveline Seiler, Betreuerin

Daneben sichten und ordnen die beiden Diplom-Sozialpädagogin sämtliche schriftlichen Unterlagen, angefangen von Versicherungen über Kontoauszüge bis hin zu Patientenverfügung oder Testament. „Im Normalfall braucht es etwa ein halbes Jahr, bis wir alles auf der Spur haben, dann übergeben wir den Fall an unsere ehrenamtlichen Betreuer“, berichtet Seiler. Ihre Kollegin ergänzt: „Das Spektrum reicht von alten Menschen, die künstlich am Leben erhalten werden, über psychisch Kranke bis hin zu Behinderten.“

Der Diakonieverein kann auf 34 ehrenamtliche Betreuer zurückgreifen, doch es wären eigentlich noch einmal so viele erforderlich, um die anfallende Arbeit zu stemmen, verdeutlicht das Duo.

Und nun kommt ab 1. Januar auch noch einiges an Mehrarbeit hinzu: Die ehrenamtlichen Betreuer müssen künftig alle drei Monate einen Bericht über ihren Betreuten verfassen. Bisher war das nur einmal im Jahr erforderlich. Eine weitere Neuerung betrifft die Ehrenamtspauschale von 490 Euro im Jahr: Gehen die ehrenamtlichen Betreuer in Urlaub, dann muss eine sogenannte Verhinderungsbetreuung organisiert werden. Die Kosten hierfür werden dann von der Ehrenamtspauschale abgezogen, erläutert Eveline Seiler. Sie befürchtet, dass sich dies sehr negativ auf die Motivation der Betreuer auswirkt.

Ab dem neuen Jahr ändert sich zudem, dass die ehrenamtlichen Betreuer Mitglied in den jeweiligen Betreuungsvereinen werden müssen und sich verpflichten müssen, Fortbildungen zu absolvieren. Auch die pflegenden Angehörigen müssen Mitglied in einem Betreuungsverein werden, führt Seiler aus. Dies soll den gegenseitigen Austausch unter den Betroffenen fördern.

Auch Hauptamtliche müssen Registrierungsverfahren durchlaufen

Ein weiterer Mehraufwand ab 1. Januar ist auch der Umstand, dass auch die hauptamtlichen Betreuerinnen erneut das Registrierungsverfahren durchlaufen müssen: Sie müssen ihre Sachkunde nachweisen, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, eine Schufa-Auskunft einreichen und ein Gespräch mit der Betreuungsbehörde im Landratsamt führen.

Die Betreuungsbehörde im Landratsamt wertet diese neuerlichen Registrierungen ebenfalls als einen „großen Arbeitsanteil“ bei der Einführung der Reform, wie Stephanie Bartsch, Leiterin des Amts für Soziales, Teilhabe und Versorgung, auf Anfrage unserer Redaktion verdeutlicht. „Außerdem sind die Mitteilungs- und Nachweispflichten der Berufsbetreuer zu überwachen“, erläutert Bartsch.

Und welche Verbesserungen bringt das neue Vormundschafts- und Betreuungsgesetz aus Sicht der Betreuungsbehörde? „Das Ziel der Betreuungsrechtsreform ist die Verbesserung und Stärkung des Selbstbestimmungsrechts von Betroffenen auf Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention“, verdeutlicht die Amtsleiterin.

Aus Sicht der Betreuungsbehörde seien aber „relativ wenig wirkliche Verbesserungen“ für betroffene Personen zu erwarten. Insbesondere die verlängerten Verfahrenszeiten aufgrund der Einhaltung von Verfahrensvorschriften werden sich nach Einschätzung von Stephanie Bartsch nachteilig auswirken.

Die im Gesetz besonders hervorgehobene „Wunschbefolgungspflicht“ werde bereits bisher von der Behörde nach Möglichkeit berücksichtigt, sodass „keine nennenswerte Verbesserungen“ zu erwarten sind.

Lediglich die Einführung eines Ehegattennotvertretungsrechts könne „zu einem geringen Teil zur Entlastung der Gerichte und Behörden“ beitragen. In medizinischen Akutsituationen sollen sich Eheleute gegenseitig vertreten lassen können, wenn der Partner die Gesundheitssorge nicht mehr übernehmen kann – beispielsweise aufgrund von Bewusstlosigkeit oder anderer Krankheitszustände.

Allerdings seien aufgrund der Einschränkung auf den Bereich der Gesundheitssorge und für einen Maximalzeitraum von sechs Monaten auch künftig Betreuungen nicht entbehrlich. „Es ist zudem zu befürchten, dass sich Bürger durch das gesetzliche Vertretungsrecht in scheinbarer Sicherheit wiegen und weniger Vollmachten erstellt werden. Dies dürfte mittelfristig zu einem Anstieg eigentlich vermeidbarer Betreuungen führen“, schätzt die Amtsleiterin. Die Vollmachten dürften daher weiterhin das wichtigste Instrument zur Vermeidung einer Betreuung darstellen.

Im Hinblick auf die Gesetzesänderungen ab 1. Januar 2023 hat die Betreuungsbehörde bislang keine Vorschriften erhalten, wie diese umzusetzen sind: „Eigentlich hätten wir diese vor Wochen bekommen sollen“, urteilt Bartsch.